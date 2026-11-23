وبحسب الصحيفة، بدأت العملية نحو الساعة الرابعة من مساء الجمعة، بعد أسابيع من التنسيق بين الجيش المكسيكي ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، بهدف تحديد مكان ميزا فلوريس، الذي تتهمه السلطات الأميركية بقيادة شبكة إجرامية هرّبت كميات ضخمة من المخدرات إلى الولايات المتحدة، وتسببت في موجات عنف دامية داخل المكسيك.

وكانت السلطات المكسيكية قد أخفقت مرتين على الأقل في اعتقاله خلال السنوات الماضية، قبل أن تتمكن القوات الخاصة من تحديد موقعه داخل منزل في مدينة غوازافي بولاية سينالوا، التي تعد أحد أبرز معاقل عصابات المخدرات.

تعاون استخباراتي أميركي

وذكرت "نيويورك تايمز" أن السلطات المكسيكية زودت الجانب الأميركي بمعلومات ساعدت في تحديد موقع ميزا فلوريس وأفراد عائلته، فيما نفذت الولايات المتحدة طلعات استطلاع بطائرات مسيرة فوق المنطقة، بناء على طلب الحكومة المكسيكية وموافقتها.

واستخدم محللون عسكريون مكسيكيون المعلومات التي جمعتها الطائرات المسيرة، إلى جانب اعتراض الاتصالات، لرصد تحركاته اليومية وتحديد الأماكن التي يتردد عليها.

كما تمكن المحققون، من خلال اعتراض رسائل نصية متبادلة بينه وبين والدته وزوجته وشقيقته، من تحديد الحفلات والاجتماعات التي كان يخطط لحضورها، علما أن واشنطن كانت قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقاله.

اشتباكات عنيفة خلال المداهمة

وقبل اقتحام المنزل، نفذت القوات المكسيكية عمليات تمويهية في مناطق أخرى، بينها مدينة لوس موتشيس، بهدف تشتيت انتباه مسلحي العصابة وتسهيل وصول القوات الخاصة إلى هدفها.

ودخل أكثر من 24 جنديا من وحدة "القوة الخاصة المشتركة" إلى مدينة غوازافي، فيما تحركت عشرات العناصر الأخرى لتأمين العملية.

ومع اقتحام المنزل، شاركت مروحيتان من طراز "بلاك هوك" في استهداف مسلحي العصابة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وثّقها سكان محليون بمقاطع فيديو أظهرت تحليق المروحيات واحتراق السيارات وتبادل إطلاق النار في الشوارع.

ورد المسلحون باستخدام أسلحة من عيار 50 مثبتة على شاحنات مدرعة، فيما حلّقت مروحيتان عسكريتان باتجاه لوس موتشيس لتشتيت الانتباه، بينما بقيت مروحية ثالثة في الأجواء لمواجهة مسلحي العصابة.

وبعد اعتقال ميزا فلوريس، نقلته القوات الخاصة داخل مركبة مدرعة إلى خارج المدينة.

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية إنه وصل إلى العاصمة مكسيكو سيتي عند الساعة 5:20 صباح السبت على متن طائرة نقل عسكرية.

وأسفرت العملية عن مقتل 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة، واعتقال 8 آخرين، بينهم ابن عم ميزا فلوريس، الذي وصفته السلطات بأنه الرجل الثاني في التنظيم، وزوج شقيقته المسؤول عن الشؤون المالية.

كما قتل 4 جنود مكسيكيين خلال الاشتباكات، فيما لم تسجل السلطات سقوط ضحايا مدنيين.

واشنطن تعلن دورها في العملية

وعقب وصول ميزا فلوريس إلى العاصمة، كشف مسؤولون أميركيون عن دور بلادهم في العملية، إذ قال السفير الأميركي لدى المكسيك، رونالد جونسون، إن "تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية" ساهم في اعتقاله.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن العملية جاءت نتيجة التنسيق بين الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والسلطات المكسيكية.

ووصف مسؤولون أميركيون الاعتقال بأنه ضربة كبيرة لإحدى أقوى شبكات المخدرات في المكسيك، فيما اعتبرته إدارة مكافحة المخدرات الأميركية "انتصارا مهما" في مواجهة إحدى أكثر الشبكات الإجرامية عنفا في البلاد.

ويواجه ميزا فلوريس اتهامات اتحادية في الولايات المتحدة تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقديم دعم مادي للإرهاب، وإدارة مشروع إجرامي مستمر، وقد يواجه السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانته.

مخاوف من تصاعد حرب العصابات

ويأتي الاعتقال في وقت تكثف فيه الحكومة المكسيكية حملاتها ضد عصابات المخدرات، بعدما نفذت خلال السنوات الأخيرة عمليات استهدفت قيادات بارزة في كارتل سينالوا وكارتل خاليسكو الجيل الجديد، إلى جانب تشديد إجراءات اعتراض شحنات المخدرات.

لكن مستقبل شبكة ميزا فلوريس لا يزال غير واضح، وسط مخاوف من أن يؤدي غيابه إلى اندلاع صراع جديد بين القيادات الميدانية للسيطرة على مناطق نفوذه.