ويأتي التدريب، الذي يحمل اسم "الدرع والعاصفة"، في إطار مراجعة الجيش الإسرائيلي لإجراءاته الدفاعية واستخلاص الدروس من الحروب والأحداث الأمنية خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف ثغرات كبيرة في منظومات الإنذار والاستجابة العسكرية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الجيش، السبت، أن التدريب سيبدأ الأحد ويستمر خلال الأيام المقبلة، بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وبمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية، إلى جانب الشرطة وأجهزة الإسعاف والإنقاذ.

لماذا ثلاثة اتجاهات؟

يركز التدريب على محاكاة هجوم مفاجئ يتضمن محاولات اختراق الأراضي الإسرائيلية عبر البر والبحر والجو، وهي سيناريوهات تتطلب استجابات مختلفة من القوات المكلفة بحماية الحدود.

فالتسلل البري يختبر قدرة وحدات المراقبة والدوريات والقوات المنتشرة قرب الحدود على اكتشاف الاختراق والتعامل معه، بينما يفرض التسلل البحري تحديات تتعلق بمراقبة السواحل والتنسيق بين القوات البحرية والوحدات البرية.

أما التسلل الجوي، فيطرح تحديات تتعلق برصد الأهداف والتعامل معها والتنسيق بين القوات الجوية والدفاعات المنتشرة على الأرض.

وتكمن أهمية الجمع بين الاتجاهات الثلاثة في اختبار قدرة الجيش على التعامل مع أكثر من تهديد في الوقت نفسه، بدلًا من الاستجابة لحادث أمني منفرد.

ولم يعلن الجيش تفاصيل السيناريوهات الفنية أو نوع الوسائل المستخدمة في محاكاة التسلل، كما لم يكشف عدد الجنود المشاركين أو المواقع الدقيقة للتدريبات.

دروس هجوم أكتوبر

يكتسب التدريب أهمية خاصة بالنظر إلى هجوم السابع من أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى من اختراق الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وشن هجمات على مواقع عسكرية وتجمعات سكنية.

وشمل الهجوم عمليات تسلل برية، إلى جانب استخدام وسائل جوية وبحرية، ما كشف أوجه قصور في استعداد القوات الإسرائيلية للتعامل مع هجوم واسع ومتزامن.

ومنذ ذلك الحين، أصبح تطوير منظومة حماية التجمعات الحدودية وسرعة وصول التعزيزات والتنسيق بين الوحدات المختلفة من الملفات الرئيسية التي تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ويشير اختيار سيناريو الهجوم المفاجئ إلى اهتمام الجيش باختبار الاستجابة خلال المراحل الأولى من أي اختراق، وهي الفترة التي قد تحدد قدرة القوات على احتواء الهجوم قبل امتداده إلى المناطق السكنية. لكن الجيش لم يحدد في إعلانه أي إخفاقات بعينها سيختبر معالجتها خلال التدريب الحالي.

اختبار حماية السكان

لا يقتصر التدريب على الوحدات القتالية، إذ يشمل أيضًا التعاون بين الجيش والشرطة وهيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

ويعكس إشراك هذه الجهات طبيعة السيناريو الذي يجري التدريب عليه، إذ لا يتوقف التعامل مع التسلل عند مواجهة المهاجمين، بل يمتد إلى حماية السكان وإجلاء المصابين وإدارة الحوادث داخل التجمعات السكنية.

ومن بين المسائل التي يمكن أن تختبرها مثل هذه التدريبات سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة، وتحديد المسؤوليات عند وقوع هجوم، ومنع تضارب القرارات أثناء التعامل مع حوادث متزامنة.

وأبلغ الجيش سكان جنوب إسرائيل بأنهم قد يلاحظون حركة مكثفة للقوات الأمنية والآليات العسكرية والقطع البحرية خلال أيام التدريب.

هل يشير إلى تهديد جديد؟

رغم اتساع نطاق التدريب، لم يربطالجيش الإسرائيلي إجراءه بوجود تهديد محدد أو معلومات استخباراتية عن هجوم وشيك.

وأكد أن المناورات كانت مقررة مسبقًا ضمن خطة التدريبات العسكرية لعام 2026، وأنها تأتي في إطار عملية مستمرة لتعزيز الجاهزية واختبار الدروس المستفادة من القتال والأحداث الأمنية.

وبذلك، لا يشكل التدريب في حد ذاته دليًا على استعداد إسرائيل لعملية عسكرية جديدة أو توقعها هجوما محددا.

لكن طبيعة السيناريوهات المعلنة تكشف أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع احتمال الاختراق المفاجئ والمتزامن في صدارة اختبارات الدفاع عن حدودها.