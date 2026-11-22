وتقع هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيت"، في قلب تحقيقات أميركية بشأن تورط أكبر عملاء "إنفيديا" في جنوب شرق آسيا في تجارة الرقائق غير المشروعة. ويشتبه بعض المسؤولين الأميركيين في أنها كانت جاسوسة صينية، وهو ما وصفته بكين بأنه "حملة تشويه".

وبحسب التحقيق، اعتمدت الشبكة على مئات الشركات والهياكل التجارية المعقدة لإخفاء مسار الرقائق، مستفيدة من شركات متخصصة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب مستثمرين في الألعاب الإلكترونية ومهربين في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الصحيفة، بعد مقابلة أكثر من 12 شخصا مطلعين على العمليات ومراجعة مئات السجلات التجارية، أن الشبكة اعتمدت على ثلاثة مسارات رئيسية: شركات مسموح لها بشراء الرقائق وتوزيعها، وعملاء يستوفون شروط التصدير الأميركية، وشبكة سرية تتولى تهريب إلى الصين وتحويل الأموال إلى الخارج.

شركات واجهة للتحايل على القيود الأميركية

كانت شركة "إنسبور" الصينية، التي أدرجتها واشنطن على قائمة الكيانات المحظورة عام 2023 بسبب اتهامات بمساعدة الجيش الصيني، إحدى حلقات الشبكة. وتمكنت شركتها التابعة في الولايات المتحدة من مواصلة التعامل مع "إنفيديا" بعد تغيير اسمها إلى "إيفريس"، لعدم إدراجها على قائمة الحظر.

وفي محاولة لتجاوز القيود الأميركية، استعان بعض العملاء الصينيين بشركة "سينتشري هواتونغ" للألعاب الإلكترونية، التي ساهمت في إنشاء شركة "ميغاسبيت" خارج الصين، وتولت أليس هوانغ قيادتها لتقديمها باعتبارها مزودا لخدمات الحوسبة السحابية.

صلات بشبكة إجرامية في كمبوديا

وكشف التحقيق عن صلات محتملة بين الشبكة وهو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه أحد أبرز الشخصيات في شبكة مقرها كمبوديا، متهمة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. كما تربطه علاقات تجارية بأطراف في قطاع الألعاب الإلكترونية الصينية.

مليارات الدولارات من الرقائق المهربة

وبحلول منتصف عام 2023، أصبحت "ميغاسبيت" من أكبر عملاء "إنفيديا" في المنطقة، بعدما اجتازت اختبارات الامتثال وقدمت نفسها باعتبارها شركة تمتلك مراكز بيانات في ماليزيا وعقد تأجير مع "علي بابا".

وبحسب بيانات تجارية، بلغت قيمة واردات شركة "سبيدماتريكس"، التابعة لـ"ميغاسبيت" في ماليزيا، من "إيفريس" نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025.

وقال أشخاص مطلعون إن كثيرا من هذه الرقائق انتهى في الصين عبر مسارات تهريب في جنوب شرق آسيا، قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بأضعاف.

وحدد التحقيق شركة "شنغهاي سينتشري ليتونغ" باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية لتوزيع الرقائق المهربة داخل الصين، مشيرا إلى ارتباطها بمجموعة "سينتشري هواتونغ".

ويأتي التحقيق وسط تشديد واشنطن القيود على وصول الصين إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وقالت هانا دوهمن، الباحثة في جامعة جورجتاون، إن القيود الأميركية أسهمت في خلق سوق مربحة للتهريب، مضيفة أن تشديد الرقابة على جنوب شرق آسيا قد يدفع المهربين إلى البحث عن مسارات بديلة عبر دول أخرى.