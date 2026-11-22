وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها خفر السواحل عدة سفن تضخ المياه باتجاه السفينة، في محاولة لإطفاء النيران وتبريد الحاويات المكدسة على سطحها.

وقال الجيش الفنلندي إن السفينة انجرفت عقب الهجوم إلى المياه الفنلندية، حيث لا تزال راسية، فيما جرى إجلاء أفراد طاقمها البالغ عددهم 16 إلى سفينة روسية قريبة.

ورجح الجيش الفنلندي أن أوكرانيا نفذت الهجوم، موضحا أن السفينة تضررت في المياه الدولية غرب جزيرة جوجلاند الروسية، أثناء توجهها إلى جيب كالينينجراد.

وقال قائد البحرية الإستونية إيفو فارك، لهيئة البث العامة في بلاده، إنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات أخرى في خليج فنلندا.

وكان الجيش الفنلندي قد أعلن الأسبوع الماضي رصد ضربة استهدفت سفينة حربية روسية في المنطقة نفسها خلال هجمات بمسيرات أوكرانية.

ويبلغ طول "سبارتا 2" نحو 121 مترا، وهي ترفع العلم الروسي وتملكها شركة "أوبورون لوجيستيكا"، التي تقول إنها تقدم خدمات الإمداد والتموين لوزارة الدفاع الروسية. وتخضع السفينة لعقوبات أميركية، وفق وزارة الخزانة الأميركية.