وانتقد قاليباف تسييس النقاش بشأن خيارات إيران، بحيث يوصف من يتحدث عن التفاوض بالتخاذل، ومن يتحدث عن الحرب بأنه داعية حرب يفتقر إلى المنطق، معتبرا أن استمرار هذا الجدل لا يقدم مخرجا من الوضع القائم.

وقال: "ليس أمامنا إلا طريق واحد، وهو أن نبعد التهديد عن أنفسنا، ونزيل ظل الحرب عن أنفسنا"، مضيفا أن ذلك لا يتحقق إلا بالوصول إلى ردع مستدام.

واعتبر قاليباف أن من وصفه بـ"العدو" بات يدرك أن شن حرب مماثلة لـ"حرب الأربعين يوما" لن يحقق أهدافه، ولذلك يتجه إلى العزل الاقتصادي وإجراءات أخرى.

واتهم خصوم إيران بالتركيز على زعزعة أمنها الداخلي، قائلا إن أولويتهم أصبحت العمل على "انهيار النظام من الداخل".

وفي الشأن الاقتصادي، وصف قاليباف إصلاح قطاع الطاقة بأنه الملف الأكثر إلحاحا، داعيا إلى إعطاء الأولوية للغاز وتأجيل معالجة ملف البنزين.

وقال إن البنزين يمثل 9 في المئة من إجمالي الطاقة، مقابل 73 في المئة للغاز، بحسب الأرقام التي أوردها، معتبرا أن التركيز على الغاز يمكن أن يسهم في حل مشكلات المواطنين والحكومة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والصمود الاجتماعي.