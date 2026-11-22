وقال بزشكيان إن تجاوز هذه الحالة يجب أن يتم "مع الحفاظ على العزة والاقتدار"، مؤكدا أن حسمها بصورة منطقية من شأنه أن يتيح حل كثير من المشكلات.

وأشار إلى أن إيران تقع في منطقة تزخر بالثروات المعدنية والموارد الطبيعية التي "لا تقل قيمة عن الذهب"، في سياق حديثه عن إمكانات البلاد الاقتصادية.

واتهم بزشكيان من وصفهم بـ"الأعداء" بالسعي إلى تعطيل سلسلة الإنتاج، بهدف التسبب في البطالة ومشكلات أخرى وإثارة الاستياء داخل البلاد.

وأضاف أن إصلاح أنماط الاستهلاك سيسهم في إفشال هذه المخططات، قائلا إن إيران ستعمل على إحباط أهداف أصحابها.