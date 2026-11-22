وقال مقداد ميري حسن مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة والناطق باسمها، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن مركز جرف الصخر سيكون تحت مسؤولية الشرطة المحلية، فيما ستنتشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محيط المنطقة.

وأوضح أن قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تسلمت مهامها في جرف الصخر، مؤكدا أن "عملية الاستلام والتسليم تسير وفق جدولها الزمني"، وأن الوضع الأمني مستقر.

وأضاف أن "إعادة الحياة إلى جرف الصخر تحتاج إلى وقت ضمن خطة وضعتها الحكومة".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، استكمال انتشار قطعات الجيش وشرطة الطاقة في قواطع مسؤولياتها بالمنطقة، المعروفة رسميا باسم جرف النصر، مع استمرار استبدال بقية القطعات الأمنية.

وأوضح النعمان، في تصريحات للعراقية الإخبارية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن فوج حماية شرطة الطاقة تولى حماية حزم الأنابيب النفطية، فيما استكمل اللواء 38 من الجيش تسلم قاطع مسؤوليته، إلى جانب انتشار جزء كبير من لواء الشرطة الاتحادية وجزء من لواء للحشد الشعبي حل محل اللواء السابق.

وأكد أن تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تعمل تحت قيادة وسيطرة موحدة، من خلال مقر يتولى الإشراف على توزيع القوات واستبدالها.

وتتضمن الخطة الحكومية توسيع نطاق الانتشار الأمني ليشمل كامل مساحة جرف الصخر ومحيطها، بما في ذلك المناطق الصحراوية والمناطق التي كانت متروكة سابقا، بحسب النعمان.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تهيئة المنطقة للمرحلة المقبلة، التي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الخدمية وفتح الطرق الرئيسية التي تربطها بالمحافظات المجاورة.