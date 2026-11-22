وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، أحكمت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية سيطرتها على بلدة سوسنوفي بور في مقاطعة خاركوف، وفقدت قوات نظام كييف في منطقة مسؤولية قوات المجموعة أكثر من 120 جنديا و3 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 792 طائرة مسيرة أوكرانية، و4 قنابل جوية موجّهة"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحسين مواقعها في الخطوط الأمامية في دونيتسك وخاركيف، مشيرة إلى أنها سيطرت على مواقع استراتيجية وأكثر تقدما على خطوط الجبهة.