ومن المتوقع أن تستمر الانقطاعات نحو ساعتين كل يومين في بعض المناطق، وقد تصل إلى ساعتين يوميا في مناطق أخرى، بحسب حجم الإمدادات واحتياجات كل منطقة.

وقال محمد الله داد، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، السبت، إن أوضاع إمدادات الوقود في البلاد تفرض على قطاع الكهرباء فرض قيود على توزيع الطاقة اعتبارا من 22 نوفمبر، مشيرا إلى أن مدة الانقطاعات وتواترها سيختلفان بحسب المناطق.

وأضاف أن القيود تهدف إلى إدارة إمدادات الوقود المحدودة والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الوطنية.

ضغوط متزايدة مع اقتراب الشتاء

يتزامن القرار مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب المتوقع على الغاز المستخدم في التدفئة، ما يزيد الضغط على الإمدادات المتاحة لمحطات توليد الكهرباء، التي تواجه صعوبات في تأمين كميات كافية من الوقود، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وقال الله داد إن إنتاج الغاز في البلاد لا يزال دون مستويات العام الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على قطاع الكهرباء.

وسبق لإيران أن لجأت إلى إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية، بسبب نقص الوقود في محطات توليد الطاقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد فاقمت مشكلات الإمدادات قبل الشتاء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عنه قوله إن "الهجوم على البنية التحتية للغاز في البلاد أدى إلى تفاقم الوضع، ولذلك ينبغي أن نتوقع صعوبات خلال فصل الشتاء".

وأثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياء شعبيا، فيما اضطرت السلطات في فترات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات خلال موجات الطقس القاسي ونقص الوقود.