وثار بركان "جبل إيبو" الذي يقع في منطقة هالماهيرا الغربية، في مقاطعة مالوكو الشمالية، أولا في الساعة التاسعة و34 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأدى الثوران، الذي استمر 62 ثانية، إلى دفع عمود من الرماد الرمادي متوسط الكثافة إلى ارتفاع 400 متر فوق قمة البركان ووصل إلى حوالي 1725 مترا فوق مستوى سطح البحر، قبل أن ينجرف نحو الجنوب الغربي.

وبعد ذلك بساعات، وتحديدا في الساعة الواحدة و51 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، ثار بركان جبل سيميرو في مقاطعة جاوة الشرقية واستمر 97 ثانية.

وأضافت الوكالة أن عمودا كثيفا من الرماد الرمادي ارتفع لمسافة 200 متر فوق قمة بركان سيميرو، ليصل إلى ارتفاع 3876 مترا فوق مستوى سطح البحر، وانجرف أيضا باتجاه الجنوب الغربي.

وتتعرض إندونيسيا، التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية وأمواج التسونامي بسبب وقوعها في منطقة تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.