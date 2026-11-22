وقال مارلز، في إشارة إلى مكتب الميزانية "إنهم مخطئون".

وكان المكتب قد ذكر في تقريره الصادر هذا الشهر أن بيع غواصات من فئة فيرجينيا إلى أستراليا قد يقلص حجم أسطول الغواصات الهجومية التابع للبحرية الأميركية حتى عام 2060.

وستؤدي اتفاقية أوكوس، التي تعد أكبر مشروع دفاعي في تاريخ أستراليا، إلى نشر غواصات من فئة فيرجينيا تحت قيادة أميركية في أستراليا اعتبارا من العام المقبل.

وتتضمن الاتفاقية بيع عدة غواصات من فئة فيرجينيا إلى أستراليا اعتبارا من 2030 تقريبا، كما ستشمل قيام بريطانيا وأستراليا ببناء فئة جديدة من الغواصات النووية في إطار الاتفاقية.

ولم يبد مارلز قلقا بشأن التقرير، وقال في تصريحات بثها التلفزيون "اتفاقية أوكوس تسير على قدم وساق" و"معدل الإنتاج في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد بالتأكيد".

وفي أكتوبر، قال مارلز إن أستراليا لا تزال على المسار الصحيح للحصول على أول غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي.

ولم يرد مكتب الميزانية بالكونغرس حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وخصصت أستراليا 243 مليار دولار أميركي على مدى 3 عقود لاتفاقية أوكوس، بما في ذلك استثمارات بمليارات الدولارات في قواعد الإنتاج البريطانية والأميركية.

يشار إلى أن اتفاقية أوكوس أبرمت في عام 2021، وهي جزء من الجهود الرامية إلى مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووصفت الصين هذه الاتفاقية بأنها خطيرة وحذرت من أنها قد تؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.