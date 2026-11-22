وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأحد، إلى أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج الروسية خلال ساعات الليل الماضية.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ وسفناً تجارية، قالت إنها تُستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن استهداف المواقع التالية: