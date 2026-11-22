أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأحد، إلى أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج الروسية خلال ساعات الليل الماضية.
وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ وسفناً تجارية، قالت إنها تُستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن استهداف المواقع التالية:
- محطة "برافوبيريجنايا" الكهربائية بجهد 330 كيلوفولت في مدينة زابوريجيا، والتي قالت إنها توفر الكهرباء لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.
- منشآت للبنية التحتية للموانئ في ميناء كيليا بمقاطعة أوديسا، قالت إنها تُستخدم لنقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية.
- سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك أثناء إبحارها في البحر شمال شرقي أوديسا.