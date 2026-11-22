وبحسب المصادر، بحث الجانبان إمكانية استئناف الحوار المباشر، إلا أن كيم جونغ أون لم يُبدِ استعدادا للتخلي عن ترسانة بلاده النووية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى فرض قيود على التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن دونالد ترامب حاول العام الماضي التواصل مع كيم جونغ أون عبر خطوط الهاتف وقنوات الاتصال المعروفة، لكن أحداً لم يرد على اتصالاته.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، كتب ترامب بعد ذلك رسالة إلى كيم، غير أن المشكلة كانت في إيصال الرسالة إلى كيم، الذي وصفه ترامب خلال ولايته الأولى بأنه أكثر من مجرد صديق.

وضع مسؤولون في البيت الأبيض خطة تقضي بانتظار مجموعة من الأشخاص خارج مكتب البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في مانهاتن. وعندما مرّ دبلوماسي كوري شمالي، اندفعت المجموعة نحوه وسلمته الرسالة.

وبحسب الأشخاص المطلعين، ألقى الدبلوماسي لاحقاً الرسالة، التي لم يفتحها، أمام ممثل أميركي خلال اجتماع في الأمم المتحدة.

وخلال ولاية ترامب الأولى، التقى الزعيمان ثلاث مرات، وكان نزع السلاح النووي محور محادثاتهما. لكن يبدو الآن أن الزعيم الكوري الشمالي لا يرغب في التخلي عن ترسانته النووية، ولا في إقامة علاقة صداقة مع من يُفترض أنه زعيم العالم الحر.

وخلال زيارة إلى آسيا هذا الأسبوع، اصطدمت مساعي ترامب المتجددة للجلوس مع كيم بعقبة. فقد بحث الجانبان إمكانية عقد لقاء مباشر في اللحظات الأخيرة، لكن كيم وضع شروطا لم تتمكن الولايات المتحدة من قبولها، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وتأتي مساعي ترامب لعقد لقاء مع كيم، وصمت الزعيم الكوري الشمالي، في أعقاب إخفاق أميركي طويل في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية. فعلى مدى عقود، حاولت واشنطن اللجوء إلى المحادثات والحوافز والعقوبات والعزلة.

وتواجه الولايات المتحدة الآن احتمال أن يكون الوضع النووي لكوريا الشمالية غير قابل للتغيير. وحتى التقييم السنوي للتهديدات الذي أعدته أجهزة الاستخبارات الأميركية العام الماضي أقر بأن "كيم لا ينوي التفاوض بشأن التخلي عن برامج أسلحته الاستراتيجية".

ومنذ آخر لقاء جمع كيم بترامب عام 2019، توسعت الترسانة النووية التي يسيطر عليها كيم، البالغ من العمر 42 عاماً، من نحو 20 إلى 30 رأساً نووياً إلى ما يقدر بنحو 60 رأساً.

كما باتت كوريا الشمالية تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، ويمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.

بيونغ يانغ تعزز دفاعاتها

عززت بيونغ يانغ قدرتها على مواجهة الضغوط الأميركية من خلال توثيق علاقاتها مع موسكو، كما أن كيم يطالب الولايات المتحدة الآن بالاعتراف بكوريا الشمالية دولة نووية.

وفي خطاب ألقاه في فبراير، قال كيم إن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق تعايش سلمي مع بلاده من خلال قبول برنامجها النووي، أو مواجهة "مواجهة أبدية".

أما ترامب، الذي أضعفته هزيمة قاسية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، فيسعى إلى تحقيق إنجاز عالمي يحدد إرثه السياسي.

وقبل رحلته إلى آسيا الأسبوع الماضي، ضغط ترامب على مساعديه لتأمين لقاء مع كيم.

وناقش مسؤولون أميركيون مقترحات لتهيئة الظروف لعقد اللقاء، من بينها إعلان رسمي لإنهاء الحرب الكورية، التي توقفت بموجب اتفاق هدنة قبل أكثر من 7 عقود، بحسب شخص مطلع على الأمر.

كما بحث المسؤولون إصدار بيان لا يعترف رسميا بكوريا الشمالية دولةً نووية، لكنه لا يدعو في الوقت نفسه إلى تفكيك برنامجها النووي.

وفي المقابل، ستسعى الولايات المتحدة إلى فرض قيود على التجارب النووية والصاروخية. ويمكن لواشنطن أيضاً العمل على فتح مكاتب اتصال، بوصفها خطوة تمهيدية لإقامة علاقات دبلوماسية أكثر رسمية.

ويمثل الاعتراف بكوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية تحولا كبيرا في السياسة الأميركية. كما أن إجراء محادثات مع كيم من دون المطالبة بنزع السلاح النووي سيشكل خروجاً بارزاً عن النهج الأميركي التقليدي، وقد يثير مخاوف حلفاء واشنطن في كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا، بحسب خبراء.

وقال مسؤول في إدارة ترامب، السبت، إنه لم تُبذل أي جهود لترتيب لقاء مع كيم. ولم يتسن الوصول إلى بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

وأكد البيت الأبيض التزامه بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

لكن أشخاصاً مطلعين على الأمر قالوا إن الإدارة لا تمتلك خطة سياسية مفصلة بشأن كوريا الشمالية. وعلى خلاف ولايته الأولى، ترك ترامب منصب المبعوث الخاص المعني بالسياسة تجاه كوريا الشمالية شاغراً.

كما لم تتطرق استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، الصادرة العام الماضي، إلى كوريا الشمالية، في أول إغفال من نوعه منذ نهاية الحرب الباردة.

أما وثيقة السياسة الرئيسية للبنتاغون، وهي استراتيجية الدفاع الوطني التي صدرت في يناير، فقد وصفت كوريا الشمالية بأنها "خطر واضح ووشيك بشن هجوم نووي على الأراضي الأميركية".

لكنها، على خلاف النسخ السابقة، لم تتطرق إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وفي طريقه إلى آسيا العام الماضي، ألمح ترامب إلى صعوبة التواصل مع كوريا الشمالية لاستكشاف إمكانية إجراء محادثات.

وقال بشأن رغبته في الجلوس مع كيم: "أبلغوهم بذلك". وأضاف: "لديهم الكثير من الأسلحة النووية، لكن خدمات الهاتف لديهم ليست كثيرة".

ولم يُعقد أي لقاء. وكان التقدم الوحيد هو وصف ترامب كوريا الشمالية بأنها "نوعاً ما دولة نووية".

وفي الآونة الأخيرة، نشر ترامب صوراً لاجتماعاته السابقة مع كيم، عندما كان يتحدث عن "علاقتهما الخاصة جدا".