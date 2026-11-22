وأشار ترامب إلى أن الاختراق قد يكشف معلومات تتعلق بما يصفه بـ"خدعة روسيا"، في إشارة إلى التحقيقات السابقة بشأن صلات محتملة بين حملته الانتخابية لعام 2016 وموسكو، والتي دأب على رفضها ووصفها بأنها مؤامرة سياسية.

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على وجود صلة بين الهجوم والتحقيقات الروسية السابقة.

أفادت شبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز" بأن قراصنة استهدفوا المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع للمكتب، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون للاطلاع على مذكرات الاعتقال وإجراء التحقق من الخلفيات الأمنية.

ويعد هذا ثاني هجوم إلكتروني يعلن عن استهدافه للمكتب في غضون شهرين.

ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الهجوم أو ما إذا كان قد أسفر عن سرقة أي بيانات، ولم يصدر رد فوري من مكتب التحقيقات الفيدرالي على طلب للتعليق.

يأتي هذا التطور في ظل سلسلة أعطال تقنية شهدتها الولايات المتحدة، شملت انقطاعات في خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" التابعة لمايكروسوفت وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وعدد من البنوك، مما أثار مخاوف من هجمات إلكترونية محتملة.

غير أن الحكومة الأميركية أكدت مرارا أن هذه الأعطال كانت حوادث منفصلة، ونفت وجود أدلة تثبت أنها ناجمة عن هجمات سيبرانية.