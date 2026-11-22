وأوضحت الوزارة أن الاشتباك وقع مساء الجمعة واستمر طوال الليل، وأسفر عن مقتل 7 مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى عصابات المخدرات، إلى جانب 4 جنود مكسيكيين.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد القبض على فاوستو إيسيدرو ميزا فلوريس، المعروف باسم "إل تشابو إيسيدرو"، والذي كان أحد أبرز عشرة مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

واعتقلت السلطات 8 أشخاص في العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية أميركية، وجرى نقل ميزا فلوريس جوا إلى العاصمة مكسيكو سيتي السبت.

وصعد نجم ميزا فلوريس في صفوف عصابة "بيلتران ليفا" حتى أصبح رئيسا لها، قبل أن يؤسس لاحقا مجموعته الخاصة المعروفة باسم "منظمة ميزا-فلوريس" الإجرامية العابرة للحدود.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، لاتهامه بتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

واحتفت السلطات في كل من الولايات المتحدة والمكسيك بعملية الاعتقال، واصفة إياها بالإنجاز الأمني، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحكومة المكسيكية لملاحقة الجماعات الإجرامية.

وأشار تقرير للحكومة المكسيكية السبت إلى أن معلومات استخباراتية من إدارة ترامب ساعدت في اعتقاله، دون الكشف عن تفاصيل التنسيق بين السلطات في البلدين.

ومع تحول تبادل إطلاق النار العنيف إلى هدوء حذر السبت، حذر خبراء من أن استهداف زعماء العصابات قد يشعل موجة جديدة من العنف في منطقة تعاني أصلا من صراع دموي على السلطة بين فصائل العصابات المتحاربة.