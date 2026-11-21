وأوضح كاش باتيل أن القوات المكسيكية تمكنت من إلقاء القبض على ميزا-فلوريس بمساعدة من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا القائد المزعوم للكارتل متهم بإغراق المجتمع الأميركي بأنواع المخدرات المميتة، بما في ذلك الفنتانيل.

وأكد مدير FBI أن هذا الهارب هو الحادي عشر الذي يقبض عليه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، من قائمة المهربين "الأكثر مطلوبية".

مشيدا بالعمل الذي وصفه بـ"الرائع" من قبل شركاء الولايات المتحدة الأميركية، في إنفاذ القانون بالمكسيك وكل من شارك في العملية.

وشدد باتيل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت قيادة الرئيس ترامب، سيستمر في ملاحقة الجناة والكارتلات التي تسمم المجتمعات الأميركية وتهدد حياة الأميركيين بلا هوادة.