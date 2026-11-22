وقال مانزو إيزيكييل، الناطق باسم الوكالة، في بيان إنه جرى العثور على 24 جثة في موقع الحادث حتى الآن.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث وقع الجمعة "عند تقاطع أنهار" في مقاطعة ساوذرن إيجاو، عندما انقلب القارب الذي كان ينقل ركابا من منطقة سكنية إلى أخرى.

وكانت حصيلة أولية للشرطة قد أفادت بمقتل 4 أشخاص، قبل أن ترتفع إلى 24.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، موسى محمد، إلى أن 24 شخصا آخرين جرى إنقاذهم وتلقوا المساعدة الطبية.

وعثر المسعفون مساء الجمعة على جثث بالغين وطفلين.

ولم تكشف السلطات بعد عن العدد الإجمالي للركاب الذين يعتقد أنهم كانوا على متن القارب.

وذكر المتحدث أن التقارير الأولية تشير إلى تعرض القارب لعطل ميكانيكي، وأن الركاب طلبوا من القائد التوجه نحو البر لكنه رفض.

ثم تردد أن القائد فر من الموقع، بينما جرى احتجاز مدير القارب.

وأرسلت السلطات غواصين محترفين للمشاركة في عمليات البحث.

وعلق الرئيس النيجيري بولا تينوبو على الحادث في بيان قائلا: "من فقدوا حياتهم في هذه المأساة ما كانوا يستحقون الموت بهذه الطريقة".

كما طالبت حكومة ولاية بايلسا مشغلي القوارب والركاب بالالتزام بلوائح السلامة.

وقالت مفوضة الإعلام في الولاية، إيبيوو كوكو-أوبياي، في بيان السبت: "يجب أن تتوقف الحمولات الزائدة والسرعات المفرطة والتهور والسفر بدون سترات نجاة"، مضيفة أنه لا توجد رحلة تستحق أن يفقد الإنسان حياته من أجلها.

حوادث متكررة

تعد حوادث القوارب شائعة في نيجيريا، إذ يؤدي غياب تطبيق لوائح السلامة إلى تشغيل قوارب متهالكة بدون سترات نجاة أحيانا، كما يتنقل سكان منطقة دلتا النيجر بكثرة عبر الأنهر.

وكثيرا ما تقع حوادث في هذه الممرات المائية بسبب اكتظاظ المراكب بالركاب وسوء حالتها وعدم الامتثال لقواعد السلامة.

وفي أغسطس الماضي، قضى 51 شخصا على الأقل في حادث غرق بولاية سوكوتو شمال غربي البلاد، فيما لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم في حادثة غرق شمال البلاد في يناير الماضي.