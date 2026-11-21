وزارة الدفاع الأوكرانية أوضحت أن الاتفاقية الموقعة تنص على إنتاج مسيرات أوكرانية متوسطة وطويلة المدى داخل المملكة المتحدة، على أن يمول المشروع بشكل مشترك من قبل الحكومة البريطانية.

وقال خمارا: "تمتلك أوكرانيا حلولا دفاعية فعالة وخبرة لا تقدر بثمن في قتال العدو"، مضيفا: "نحن نجمع بين هذه الخبرات والقدرات الإنتاجية للمملكة المتحدة لتزويد قواتنا المسلحة بمعدات مجربة ومختبرة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع".

وعلى مدار الحرب، تمكنت أوكرانيا من تطوير مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة لمختلف الأغراض العملياتية في البر والبحر والجو.

وبفضل المدى الموسع لهذه الطائرات، باتت كييف قادرة على استهداف مواقع بعيدة حتى في سيبيريا.