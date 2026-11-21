وأوضح ماكغينتي، خلال المشاركة في مؤتمر أمني في مدينة هاليفاكس الكندية، أنه لم يطلع على المذكرة التي يقال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أرسلها، والتي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" وتفرض قيودا جديدة على العمل المشترك بين الجيشين.

وقال: "ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى".

وأضاف أن الجيشين يواصلان العمل "بالتنسيق التام" في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية حسب الحاجة.

ونقلت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قوله في بيان يوم الجمعة إن التوجيهات لا تؤثر على حلف الأطلسي، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، أو العمليات المخابراتية.

وقال السناتور الأميركي مايك راوندز، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا، في مؤتمر صحفي إن مسؤولي الدفاع أطلعوه على المذكرة، وإنها لا تتضمن أي تدابير جديدة كبيرة تتجاوز ما يقوم به المسؤولون العسكريون الأميركيون منذ سنوات.

العلاقة مع واشنطن.. والإنفاق الدفاعي

ورغم التهديدات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم كندا، قال ماكغينتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين.

وأشار إلى أن العلاقة التي تربط كندا بالولايات المتحدة منذ 70 عاما في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت "نظاما دفاعيا قاريا فعالا للغاية"، مضيفا أن بلاده ترغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه.

وأكد أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي الشاسعة، وأنها تعمل على بناء منافس خاص بها لستارلينك لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وأقر بأن بعض التغييرات الأحدث في الدفاع الكندي جاءت استجابة للتهديدات التي أطلقها ترامب، وأن الانهيار في النظام العالمي الذي وصفه رئيس الوزراء مارك كارني يتطلب رفعا كبيرا في استثمارات البلاد في مجال الأمن.

وقال ماكغينتي: "كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن".

وفي عهد كارني، أعلنت كندا أنها حققت هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع للمرة الأولى العام الماضي، وتخطط الحكومة لزيادة هذه النسبة إلى 5% بحلول 2035.