وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية على هامش مشاركته في احتفال باليوم الوطني العماني في طهران، أن الحصار المفروض على إيران "غير قانوني تماما"، معربا عن أمله في رفعه "عبر مسار عقلاني".

وقال: "ما لم تتحقق مطالب إيران، فلن تكون لمسألة مضيق هرمز وإعادة فتحه أي موضوعية. وفي الوقت نفسه، أعلنا دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوارات، كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا".

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى منح المحادثات الجارية في المنطقة فرصة، ومواصلة جهود الوساطة.

وردا على سؤال بشأن زيارة وفد قطري إلى طهران وما إذا كان يحمل رسالة، قال إن الزيارة ليست أمرا غريبا، موضحا أن الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة يتحركون باستمرار، وينقلون الأفكار والمقترحات خلال لقاءاتهم.