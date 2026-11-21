وقالت "سنتكوم" في بيان: "لم تهاجم إيران طائرة مقاتلة أميركية من طرازإف-16 أمس (الجمعة)، على الإطلاق"، مؤكدة أن جميع المقاتلات الأميركية في الشرق الأوسط سليمة، ولا توجد أي طائرة مفقودة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت بأن منظومات الدفاع الجوي استهدفت المقاتلة مساء الجمعة، مما دفعها، بحسب الرواية الإيرانية، إلى إلغاء مهمتها والهبوط في مطار قريب.

وسبق أن أعلنت إيران خلال الحرب إسقاط طائرات أميركية أو إلحاق أضرار بها، وهي روايات نفاها الجيش الأميركي.

ويأتي تبادل التصريحات في ظل استمرار المواجهة التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وامتدت تداعياتها إلى أنحاء المنطقة، مخلفة آلاف القتلى واضطرابات في حركة الشحن وارتفاعا في أسعار الطاقة العالمية.