وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه لم يول اهتماما كبيرا لمسألة تغيير النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع ثلاث قيادات إيرانية متعاقبة، وهو ما اعتبره "تغييرا جذريا في النظام".

ورأى أن القيادة الإيرانية الحالية ربما تكون أكثر عقلانية، لكنه وصف التعامل معها بالصعب، قائلا إنها قد تبرم اتفاقا ثم تنقضه في اليوم التالي.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، السبت، مرور 130 يوما متتاليا على الحصار الأميركي المفروض على إيران.

وقالت القيادة، في بيان مرفق بمقطع فيديو، إن قواتها تواصل تنفيذ الحصار "بتركيز وعزيمة واحترافية استثنائية"، مؤكدة أنه يمنع الحرس الثوري الإيراني من تصدير نفط خام تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وسبق أن أوضحت "سنتكوم" أن عملياتها تجمع بين فرض الحصار البحري على إيران والعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة التجارية.

كما أعلنت التعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنعالحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، فضلا عن عائدات مالية تصفها واشنطن بأنها غير مشروعة.

ويتزامن الحصار مع حملة عقوبات أميركية تستهدف شبكات تسويق النفط الإيراني والوسطاء الماليين الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل تحصيل عائداته، في إطار الضغط على مصادر إيرادات طهران والحرس الثوري