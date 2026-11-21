وأوضحت الأمانة الوطنية للدفاع أن المداهمة جرت مساء الجمعة، وأسفرت أيضا عن توقيف الرجل الثاني في العصابة وشخص وصفته بأنه مسؤول عن عملياتها المالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكا مسلحا اندلع بين الجيش وأفراد العصابة في مدينة غواسافي، ما أثار الذعر في المناطق المحيطة.

وبحسب الجيش، يشتبه في قيادة ميزا عصابة "بلتران ليفا"، المتحالفة مع أحد فصيلين متنافسين داخل كارتل سينالوا. ونُقل الموقوفون الثلاثة جوا إلى العاصمة مكسيكو، لإحالتهم إلى سلطات الادعاء المختصة.

ويواجه ميزا تهما جنائية في المكسيك والولايات المتحدة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" قد عرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.

ويتهمه المكتب بقيادة عصابة مسؤولة عن إدخال كميات كبيرة من الهيروين والميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل والماريغوانا إلى الولايات المتحدة.