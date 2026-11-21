وقال جونز، في خطاب أمام ندوة كامبريدج الاستخباراتية مساء الجمعة، إن الضغوط التي يتعرض لها بوتين تدفعه إلى سلوك أكثر عدائية في مواجهة الدول الغربية.

وأضاف، وفق تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" السبت: "يمكنني القول ببعض الثقة إن روسيا لا تسعى بفاعلية للدخول في حرب مع الناتو"، مستدركا: "لكن خوفي الأكبر هو إمكانية حدوث خطأ كبير في التقدير".

وتابع: "هناك أمثلة حديثة كثيرة جدا على السلوك الروسي المتهور، فلو كان الحادث مختلفا قليلا، لكان من الممكن أن تكون النتائج خطيرة للغاية".

وجاء نشر التصريحات عقب سقوط صواريخ ومسيرات روسية في بولندا، وفي وقت تواجه فيه موسكو اتهامات بالوقوف وراء محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف جونز الهجوم بطائرة مسيرة على مطار في مدينة لايبتسيغ الألمانية بأنه "أكبر انتهاك حديث"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الدفاعية تتابع أيضا سلسلة حوادث غرق سفن تجارية في مياه دول أعضاء بالناتو في البحر الأسود.

ولم تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل عن أسباب غرق تلك السفن، أو أدلة تحدد المسؤولية عنها.

واستشهد المسؤول البريطاني بهجوم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مدينة ساليسبري عام 2018، ضمن ما وصفه بنمط من التصرفات الروسية الخطيرة.

واستهدف الهجوم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا. واتهمت السلطات البريطانية عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بتنفيذه، وأعلنت إجراءات دبلوماسية واقتصادية ردا عليه.

وتبرز إحالة جونز إلى تلك الواقعة اتساع نطاق المخاوف البريطانية، من العمليات العسكرية إلى الأنشطة السرية والحوادث التي قد تفضي إلى تصعيد يصعب احتواؤه.