وقال متحدث باسم القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الجمعة: "لا توجد أي نية لتغيير اسم يو إس إس دوريس ميلر".

ويأتي هذا التصريح بعد تقرير نشرته "سي إن إن" في 20 أغسطس الماضي، كشف عن مناقشات داخلية في البحرية الأميركية بشأن تغيير اسم حاملة الطائرات، التي تنتمي إلى فئة "فورد"، وإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب عليها بدلا من اسم ميلر.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر مطلعة على المناقشات، بدأت البحرية منذ مطلع عام 2026 إعادة النظر في اسم الحاملة، وطرحت احتمال تسميتها باسم ترامب، في خطوة غير مسبوقة، إذ لم يسبق أن حملت حاملة طائرات أميركية اسم رئيس لا يزال في منصبه.

وأشار التقرير إلى أن البحرية بدأت تتوقف عن استخدام اسم "يو إس إس دوريس ميلر" في بعض مراسلاتها الداخلية، واكتفت بالإشارة إلى السفينة برقم هيكلها العسكري "CVN-81"، وهو ما اعتبر مؤشرا على أن مسألة تغيير الاسم كانت قيد البحث.

وذكر التقرير أن أحد الخيارات التي نوقشت كان إطلاق اسم ميلر على سفينة حربية أخرى بدلا من حاملة الطائرات، فيما أفادت الشبكة بأن البحرية أوصت أيضا بمنحه وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري أميركي للشجاعة في القتال، على أن يتطلب اعتماده موافقة الكونغرس والرئيس.

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب إطلاق اسم دوريس ميلر على حاملة الطائرات، في خطوة تاريخية، إذ ستكون الأولى التي تحمل اسم بحار من الرتب المجندة، والأولى التي تخلد اسم أميركي من أصول إفريقية.

ورحب توماس بليدسو، أحد أقارب ميلر، بالقرار، معتبرا أنه يمثل لحظة تاريخية للعائلة، ويسهم في الحفاظ على إرثه القائم على "الشجاعة والتضحية والخدمة من أجل الوطن".

من هو دوريس ميلر؟

ولد دوريس "دوري" ميلر في مدينة واكو بولاية تكساس، والتحق بالبحرية الأميركية عام 1939. وكان يعمل مساعد طاه من الدرجة الثالثة عندما تعرضت قاعدة بيرل هاربر للهجوم الياباني في 7 ديسمبر 1941.

وعندما بدأت القنابل تتساقط على الأسطول الأميركي، لم يتمكن ميلر من الوصول إلى موقعه القتالي بسبب الأضرار التي لحقت بالسفينة، فتوجه لمساعدة قائده المصاب، قبل أن يتولى تشغيل مدفع مضاد للطائرات رغم أنه لم يتلق أي تدريب على استخدامه، وفتح النار على الطائرات اليابانية.

وواصل ميلر إطلاق النار حتى نفاد الذخيرة، ثم ساعد البحارة على الوصول إلى بر الأمان، في واقعة جعلته أحد أبرز أبطال الهجوم على بيرل هاربر.

وفي عام 1942، منحه الأدميرال تشيستر نيميتز وسام البحرية، كما شارك في جولة للترويج لسندات الحرب، ليصبح أول أميركي من أصول إفريقية يُسمح له بالمشاركة في تلك الجولة.

لكن مسيرته انتهت بعد نحو عام، إذ قتل خلال معركة ماكين بعدما أصابت طوربيدات أطلقتها غواصة يابانية السفينة التي كان على متنها. كما جسد الممثل كوبا غودينغ جونيور شخصيته في فيلم "بيرل هاربر" الصادر عام 2001.