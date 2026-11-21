وتأتي المواجهة بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، وقبل تصويت داخلي مقرر في الأول من ديسمبر لاختيار زعيم الأغلبية الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الحزب إلى مراجعة العلاقة التقليدية مع إسرائيل.

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير نشرته السبت، السباق بأنه ساحة جديدة للصراع بين رؤيتين متعارضتين للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، بعدما أصبحت المواقف من إسرائيل قضية خلافية متنامية بين الناخبين الديمقراطيين.

شومر وفان هولين.. رؤيتان مختلفتان

يمثل شومر، الذي يقود الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، الاتجاه التقليدي الداعم لإسرائيل داخل الحزب، رغم انتقاده بعض سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ففي عام 2024، دعا شومر إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، منتقدا إدارة نتنياهو للحرب في غزة، لكنه عارض محاولات داخل مجلس الشيوخ لوقف صفقات أسلحة أميركية لإسرائيل.

وفي المقابل، برز فان هولين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند، باعتباره أحد أبرز الأصوات الديمقراطية المطالبة بربط المساعدات العسكرية الأميركية بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وصوّت فان هولين لصالح وقف مبيعات أسلحة معينة لإسرائيل، ودعا إلى فرض عقوبات على مسؤولين ومستوطنين متورطين في انتهاكات بالضفة الغربية، كما زار معبر رفح وانتقد القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة.

ويعكس التباين بين الرجلين اختلافا بشأن كيفية استخدام النفوذ الأميركي، فبينما يتمسك شومر بالعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل مع انتقاد بعض قرارات حكومتها، يدعو فان هولين إلى استخدام أدوات الضغط المالي والدبلوماسي بصورة أكثر صرامة.

إسرائيل لم تعد قضية إجماع

يشير تقرير "الغارديان" إلى أن المواقف من إسرائيل أصبحت معيارا مهما لدى قطاعات من الناخبين الديمقراطيين، بعدما أضعفت حرب غزة الصورة التقليدية لإسرائيل بوصفها حليفا يحظى بتأييد واسع داخل الحزبين الأميركيين.

ولا يعني هذا التحول أن الديمقراطيين أصبحوا يتبنون موقفا واحدا معارضا لإسرائيل، لكنه يكشف تراجع التوافق السابق بشأن تقديم المساعدات العسكرية دون شروط.

كما أن الخلاف يتجاوز غزة إلى الحرب مع إيران، إذ دعا فان هولين وعدد من زملائه إلى استخدام صلاحيات الكونغرس المتعلقة بالإنفاق لمنع تمويل عمليات عسكرية جديدة دون رقابة تشريعية.

أما شومر، فيركز على مواجهة سياسات ترامب مع الحفاظ على دور الولايات المتحدة العسكري والاستراتيجي في المنطقة.

وبذلك أصبحت العلاقة مع إسرائيل جزءا من نقاش أوسع بشأن السياسة الخارجية الأميركية، وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، والدور الذي ينبغي أن يؤديه الكونغرس.

هل يملك فان هولين الدعم الكافي؟

تكتسب المواجهة أهميتها من كونها أول منافسة جدية منذ عقود على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعدما كانت عملية اختيار الزعيم تتم عادة بالتوافق الداخلي.

ويقول فان هولين إنه حصل على تأييد نحو 15 عضوا من الكتلة الديمقراطية الجديدة، لكن عدد الذين أعلنوا دعمهم علنا أقل من ذلك.

ومن أبرز مؤيديه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، والسيناتوران جيف ميركلي وإليسا سلوتكين، إلى جانب العضوين المنتخبين عبد السيد عن ميشيغان وبيغي فلاناغان عن مينيسوتا.

وفي المقابل، يؤكد شومر امتلاكه الأصوات اللازمة للاحتفاظ بالمنصب، مستندا إلى دوره في إدارة الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، التي منحته أغلبية جديدة في مجلس الشيوخ.

ويُحسم الاختيار بتصويت سري داخل الكتلة الديمقراطية، ما يجعل من الصعب تحديد حجم التأييد الفعلي لكل مرشح اعتمادا على الإعلانات العلنية وحدها.

خلاف أوسع من إسرائيل

ورغم الحضور البارز للملف الإسرائيلي، لا تقتصر المنافسة على السياسة الخارجية.

فقد دعا فان هولين إلى قيادة أكثر استعدادا لمواجهة نفوذ الشركات الكبرى وجماعات الضغط، وإصلاح القواعد الإجرائية في مجلس الشيوخ، وتوسيع الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مؤيدوه أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس رغبة الناخبين في تغيير أسلوب قيادة الحزب، وليس مجرد استعادة الأغلبية.

أما أنصار شومر، فيعتبرون أن خبرته التشريعية وقدرته على جمع التيارات المختلفة داخل الحزب أسهمتا في تحقيق المكاسب الانتخابية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على تمرير التشريعات والتعامل مع إدارة ترامب.

وبالتالي، فإن الخلاف بشأن إسرائيل يمثل أحد أبرز أوجه المنافسة، لكنه ليس السبب الوحيد وراء تحدي شومر.

ماذا يعني ذلك لإسرائيل؟

لا يمنح منصب زعيم الأغلبية صاحبه سلطة منفردة لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل أو تغيير السياسة الخارجية لواشنطن، لكنه يتيح له تأثيرا مهما في تحديد الأولويات التشريعية وجدول أعمال المجلس والمفاوضات بشأن الإنفاق.

ومن هنا، فإن اختيار قيادة أكثر استعدادا لفرض شروط على الدعم العسكري قد يفتح المجال أمام مناقشات أوسع بشأن صفقات الأسلحة والمساعدات والعقوبات، دون أن يعني بالضرورة امتلاك الأصوات اللازمة لإقرار تلك الإجراءات.

وفي المقابل، فإن استمرار شومر في قيادة الديمقراطيين لن ينهي الخلاف داخل الحزب، خصوصا مع وصول أعضاء جدد يحمل بعضهم مواقف أكثر انتقادا للحكومة الإسرائيلية.

وتكشف المنافسة، في الحالتين، عن تحول في طبيعة النقاش الأميركي بشأن إسرائيل، فبعدما كان الخلاف يدور غالبا حول سياسات الحكومات الإسرائيلية، بات يمتد إلى السؤال عن حجم الدعم الذي ينبغي أن تقدمه واشنطن، والشروط التي يجب أن تحكمه.