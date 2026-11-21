وقالت القيادة "سنتكوم"، في بيان مرفق بمقطع فيديو، إن القوات العسكرية تنفذ الحصار "بتركيز وعزيمة واحترافية عالية"، في إطار الضغط على مصادر إيرادات الحرس الثوري.

وسبق أن أوضحت "سنتكوم" أن عملياتها تجمع بين فرض الحصار البحري على إيران والعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة التجارية.

وبحسب بياناتها السابقة، تشمل إجراءات تنفيذ الحصار اعتراض السفن التي تحاول خرقه وإعادة توجيهها، بالتوازي مع حماية حركة السفن التجارية وتأمين طرق عبورها.

كما أعلنت التعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، فضلا عن عائدات مالية تصفها واشنطن بأنها غير مشروعة.

ويتزامن الحصار مع حملة عقوبات أميركية تستهدف شبكات تسويق النفط الإيراني والوسطاء الماليين الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل تحصيل عائداته.

وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد المالية المتاحة لطهران والحرس الثوري، والضغط لوقف الهجمات على سفن الشحن وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي المقابل، سبق أن رفض الحرس الثوري الخطط الأميركية لتقييد طرق التجارة الإيرانية، مؤكدا أن طهران اتخذت استعداداتها وتعتمد على علاقاتها مع الدول المجاورة.