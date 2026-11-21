وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية بثت الجمعة بالتوقيت المحلي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفهم أن الجسر "لن يبقى قائما على أي حال".

وبرر الرئيس الأوكراني الهجمات باستهداف القوات الروسية المتكرر للبنية التحتية في بلاده، بما فيها السكك الحديدية والجسور، خصوصا خلال العام الجاري، قائلا: "بالطبع كان يتعين علينا الرد على ذلك".

واستهدفت أوكرانيا الجسر ثلاث مرات هذا الأسبوع، ما أدى إلى تدمير جزء من الطريق المخصص للسيارات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويمتد جسر القرم، المعروف أيضا باسم جسر كيرتش، نحو 19 كيلومترا، ويضم مسارين منفصلين لحركة السيارات والقطارات. ويشكل أحد أهم خطوط الإمداد للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا، إلى جانب دوره في نقل الركاب والبضائع إلى شبه الجزيرة.

وافتتح بوتين الجزء المخصص للسيارات عام 2018، بقيادته شاحنة عبر الجسر، بعد 4 سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ثم افتتح خط السكك الحديدية في ديسمبر 2019، في مشروع عزز ارتباط شبه الجزيرة بشبكة النقل الروسية.

وتعتبر كييف الجسر منشأة أقيمت على أراضيها دون موافقتها، وتستهدفه لتعطيل الإمدادات الروسية، بينما تتمسك موسكو بسيطرتها على شبه الجزيرة.

وسبق أن تعرض الجسر لانفجار كبير في أكتوبر 2022، ألحق أضرارا بالطريق وخط السكك الحديدية. وأعلن جهاز الأمن الأوكراني لاحقا مسؤوليته عن العملية.

وفي يوليو 2023، تعرض الجسر لهجوم آخر ألحق أضرارا بالجزء المخصص للسيارات. وأعلنت السلطات الروسية حينها مقتل شخصين وإصابة ابنتهما، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أهمية الجسر للإمدادات الروسية وحساسية استهدافه.

وتأتي تصريحات زيلينسكي الجديدة مع استمرار الحرب التي بدأت بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وتصاعد استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والإمداد.