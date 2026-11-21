وجاءت إدانة جوناثان ريندركنيخت، البالغ من العمر 30 عاما، في محاكمته الثانية، بعدما انتهت الأولى في يونيو دون اتفاق المحلفين على حكم، بأغلبية عشرة أصوات لصالح البراءة مقابل صوتين.

وأدين بتهمتين اتحاديتين تتعلقان بتدمير ممتلكات باستخدام النار وإشعال حريق طال ممتلكات مستخدمة في التجارة بين الولايات. وحددت المحكمة 17 مارس المقبل موعدا للنطق بالعقوبة، التي تتراوح بين خمس سنوات و40 عاما، بحسب الادعاء.

وخلال المحاكمة الأولى، قدم الادعاء صورة لريندركنيخت بوصفه رجلا غاضبا من العالم، مستندا إلى إفادات ركاب تحدثوا عن انفعاله أثناء نقلهم ليلة رأس السنة.

وقالت ممثلة الادعاء دانبي كيم إنه "كان غاضبا طوال الوقت"، و"يعتقد أن الأثرياء يستعبدونه". ولم يحسم قرار الإدانة ما إذا كان يقصد إحداث الدمار الواسع الذي خلفه الحريق لاحقا.

وبحسب الادعاء، أشعل ريندركنيخت حريقا في منطقة أحراش بعد منتصف ليل الأول من يناير 2025، عرف باسم حريق "لاكمان".

واحتوى رجال الإطفاء النيران بعدما التهمت مساحة تتراوح بين 5 و8 أفدنة، لكن الجمر ظل كامنا تحت الأرض. وفي السابع من يناير، أعادت رياح سانتا آنا إشعاله، ليتحول إلى حريق باليساديس المدمر.

ودفعت الظروف شديدة الجفاف وهبات الرياح، التي بلغت سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، النيران عبر حي باسيفيك باليساديس، قبل امتدادها إلى توبانغا وماليبو.

والتهم الحريق 23 ألفا و448 فدانا، ودمر 6837 منزلا ومنشأة، وأجبر آلاف السكان على النزوح. ولم تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه بالكامل حتى 31 يناير.

وقال المسؤول في مكتب الادعاء الاتحادي بيل عسيلي إن الأضرار بلغت 25 مليار دولار، مضيفا: "كان السؤال آنذاك: من المسؤول؟ والآن بات لدينا جواب".

واستند الادعاء في المحاكمة الثانية إلى تسجيلات مراقبة أظهرت سيارة ريندركنيخت في المنطقة قبل اندلاع الحريق، وبيانات تحديد الموقع، وولاعة عثر عليها داخل سيارة مستأجرة كان يستخدمها، وقال إن آثار الحمض النووي عليها تطابقت مع حمضه النووي.

في المقابل، أكد محامي الدفاع ستيف هاني أن موكله لم ينكر حيازته الولاعة، مشددا على أنها ضبطت في السيارة وليس في موقع الحريق، وفي "إن بي سي نيوز".

وقال الدفاع إن ريندركنيخت توجه إلى تلة في المنطقة لمشاهدة الألعاب النارية والاحتفال بالعام الجديد، وحاول الاتصال بالطوارئ عدة مرات، لكن هاتفه كان خارج نطاق التغطية. واعتبر الادعاء تلك الاتصالات محاولة لصنع حجة تنفي مسؤوليته.

كما دفع الدفاع بأن أحدا لم يشاهده يشعل النيران، ولم تسجل أي كاميرا لحظة إشعالها، وطعن في سلامة الأدلة لأن الموقع ظل مفتوحا أمام الجمهور عدة أيام قبل تأمينه.

وبعد صدور الحكم، قالت إدارة إطفاء لوس أنجلوس إن أفكارها تتجه إلى أسر الضحايا وكل من تغيرت حياتهم بسبب الحريق، مؤكدة أن أي حكم، مهما بلغت أهميته، لن يمحو الخسارة.