وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط هذه المسيرات خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء 20 نوفمبر حتى الثامنة صباح 21 نوفمبر، بتوقيت موسكو.

وأضافت أن المسيرات أُسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وروستوف وسمولينسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجمات بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة وسفن بحرية قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وأوضحت أن الأهداف المستهدفة هي: