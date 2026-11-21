أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 275 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط هذه المسيرات خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء 20 نوفمبر حتى الثامنة صباح 21 نوفمبر، بتوقيت موسكو.
وأضافت أن المسيرات أُسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وروستوف وسمولينسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.
وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجمات بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة وسفن بحرية قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
وأوضحت أن الأهداف المستهدفة هي:
- محطة كريفوي روغ الحرارية للطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تضمن تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية.
- محطة فرعية كهربائية بقدرة 110 كيلوفولط في بلدة سارني بمقاطعة روفنو، المستخدمة في إمداد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.
- سفينة بحرية أثناء عبورها في مقاطعة أوديسا، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لتأمين إمدادت للقوات المسلحة الأوكرانية.