وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت محطة كريفي ريه الحرارية للكهرباء في مقاطعة دنيبروبتروفسك، التي قالت إنها تؤمّن إمدادات الطاقة لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.

كما استهدفت محطة تحويل كهرباء بجهد 110 كيلوفولت في مدينة سارنِي بمقاطعة ريفني، قالت إنها تزود منشآت الصناعات العسكرية بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الهجمات سفينة شحن من نوع "سفينة بضائع جافة" قبالة أوديسا، مشيرة إلى أنها كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة أن قواتها استهدفت في الضربة واسعة النطاق على أوكرانيا، والتي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية مرافق البنية التحتية التابعة للقوات الأوكرانية على مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك ولفوف وميكولايف وأوديسا وإيفانو فرانكيفسك.