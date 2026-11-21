وقال ترامب: "لسبب ما، يشعرون بمزيد من الجرأة. لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يشعروا بذلك بعد الآن".

وهدد ترامب مرارا بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، وفرض رسوما جمركية تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين القديمين. ورد كارني بتعزيز العلاقات مع أوروبا والصين وشركاء خرين لتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة.

قال ترامب، وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن التعامل مع كندا كان "صعباً للغاية" على مدى 50 عاماً، وإنها "تستغل" الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يعتقد أن "الوقت قد حان للتوقف".

وقال ترامب إن كندا أصبحت تشعر بالحرج في تعاملاتها مع واشنطن، على الرغم من وصفه آخر لقاء له مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه "لطيف للغاية".

العجز التجاري يبلغ 80 مليار دولار

وكشف الرئيس الأميركي أن العجز التجاري الأميركي مع كندا يبلغ حوالي 80 مليار دولار، بينما تشير الأرقام الأميركية الرسمية لعام 2025 إلى أن عجز تجارة السلع سيبلغ 48 مليار دولار.

وقال ترامب: "قلتُ، عندما ينخفض إلى الصفر، تعالوا لنبدأ الحوار".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يكافح فيه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يواجه قطاع صناعة السيارات الكندي احتمال فرض تعريفات جمركية أميركية أعلى، وآلاف الوظائف في قطاع التصنيع على المحك.

وسط صعوبات المفاوضات، تسعى حكومة كارني إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن لخفض التعريفات الجمركية على الصادرات الكندية، لا سيما في قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.

وقد جادلت إدارة ترامب مرارا وتكرارا بضرورة نقل إنتاج السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة، بينما يصر كارني على أن أي اتفاق يجب أن يحمي صناعة السيارات المحلية.

كما أثار ترامب احتمال مشروع طاقة جديد، قائلا إن كارني أراد بناء خط أنابيب كيستون.