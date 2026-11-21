والاختراق، الذي يعتقد أن وراءه قراصنة إلكترونيين، هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المركز الوطني للمعلومات الجنائية خلال الأشهر الأخيرة.

وتستخدم قاعدة بيانات المركز من أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة، لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات الاعتقال وإجراء الفحوصات الأمنية.

وجاء اكتشاف هذا الاختراق الأخير في وقت تسعى به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة المخاوف بشأن الأمن المعلوماتي في البلاد، وذلك في أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت بنوكا، ووكالة الأمن القومي، ونظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفدرالي على الفور لطلب التعليق.

وعقب علم مسؤولي المكتب بالاختراق الأمني الأخير، الخميس، ظهر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل على شبكة "فوكس نيوز"، للحديث عن جهود المكتب في مجال الأمن المعلوماتي.

واستغل باتيل ظهوره للحديث عن عملية أنجزت قبل أشهر، كانت تهدف إلى حث الشركات على تحديث أنظمتها لمنع القراصنة من الوصول إلى بياناتها الحساسة.

وأشار باتيل إلى عملية أطلق عليها اسم "الدرع الشتوي"، مشيدا في الوقت ذاته بقيام الإدارة الحالية بتحديث أنظمة رئيسية لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وقال: "كان بإمكان إدارات أخرى إجراء هذه التحديثات لكنها لم تفعل ذلك. نحن نسبق الأحداث ونعمل على تعويض الوقت الضائع".

وفي سبتمبر الماضي، استهدف هجوم شنته مجموعة قراصنة بيانات شخصية حساسة لموظفين، من موقع وظائف تابع لـ"إف بي آي".

وأُلقي القبض على باحث وكاتب كندي في مجال الأمن المعلوماتي على خلفية الواقعة، ويواجه اتهامات تتعلق بهذا الهجوم.

وبعد الاختراق شعر بعض موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي بالغموض حيال ما إذا كانوا قد تأثروا بسرقة البيانات، وفق "سي إن إن"، كما شعروا بخيبة أمل من ضعف الدعم الأمني المعلوماتي المقدم للضحايا.

وفي اختراق سابق عام 2023، اخترق قراصنة نظام حاسوب يستخدمه "إف بي آي" في نيويورك، للتحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك نظام لتخزين صور متعلقة بتحقيقات جيفري إبستين.