وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان في جبال الأنديز، على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة جونين، وعلى عمق 129 كيلومترا.

وقال معهد الجيوفيزياء في بيرو إنه لم ترد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية، وإنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وشعر سكان العاصمة ليما بالزلزال، مما دفعهم إلى الاندفاع إلى الشوارع.

وتقع بيرو على امتداد حزام النار، وهو قوس من البراكين والصدوع يمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر حول حوض المحيط الهادئ، حيث تقع معظم زلازل العالم.

وفي أغسطس الماضي، أسفر زلزال بقوة 6.7 درجة أيضا في جبال الأنديز في بيرو عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمراكز الصحية والمدارس، بينما أسفر زلزال بقوة 5.5 درجة في منطقة جونين في يوليو عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30.