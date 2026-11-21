وأصدر هيغسيث توجيهات لم يسبق نشرها، في مذكرة سرية تم تداولها الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره مسؤولون تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

ومن المؤكد أن القيود الجديدة ستعتبر بمثابة "صفعة لكندا"، وتثير تساؤلات حول كيفية الحد من التفاعل بين جيشي البلدين، على حد قول أحد المسؤولين.

وقالت "واشنطن بوست" إنها لم تطلع على المذكرة السرية.

والجمعة جدد ترامب انتقاداته لكندا عقب لقاء جمعه مع رئيس وزرائها مارك كارني في الصين، متذمرا من أن "الكنديين باتوا أكثر جرأة في تعاملاتهم مع واشنطن".

وقال ترامب في البيت الأبيض: "لسبب ما يشعرون بمزيد من الجرأة. لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يشعروا بذلك بعد الآن".

وهدد ترامب مرارا بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، وفرض رسوما جمركية تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين القديمين.

ورد كارني بتعزيز العلاقات مع أوروبا والصين وشركاء آخرين، لتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة.