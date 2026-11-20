وقال غوستافو هيرتر رئيس بلدية البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وتقع جنوبي البرازيل، إن ما حدث "غير مسبوق. أشبه بما نراه في الأفلام. قطعت الأشجار وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة".

وأضاف أن توبانسيريتا "باتت محرومة من الكهرباء والمياه"، إثر العاصفة التي ضربتها ليل الخميس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت، دمارا كبيرا في البلدة التي بدت كمدينة أشباح، بينما انتشر الحطام بالشوارع في أعقاب العاصفة.

وبحسب هيئات الأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح 114 كيلومترا في الساعة.

وعثر على جثث 3 أشخاص، بينما تعمل السلطات على تحديد ما إذا كانت وفاتهم ناجمة عن العاصفة، حسب حكومة ولاية ريو غراندي دو سول حيث تقع البلدة.

وأشارت الحكومة إلى أن نحو 5 آلاف منزل دمرت، بينما سقطت 100 شجرة في البلدة.