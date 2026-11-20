وكانت القاضية الفدرالية في واشنطن تانيا تشوتكان، قررت الأربعاء تمديد حظر البدء بتنفيذ المشروع حتى الثالث من ديسمبر المقبل، ريثما ينظر القضاء في الطعون المقدمة ضده.

بينما أصدرت ليوني برينكيما، القاضية الفدرالية الأخرى في مدينة ألكسندريا قرب العاصمة الأميركية، الجمعة، قرارا مماثلا، من دون تحديد مهلة زمنية لسريانه.

ورحبت منظمة "ديموكراسي فوروورد" التي تمثل في هذه القضية مقاطعة أرلنغتون، بقرار القاضية برينكيما.

وقالت محامية المنظمة كيت تالمور في بيان، إن القاضية تقر من خلال قرارها بـ"الضرر الذي لا يمكن تداركه الذي سيلحق بالأشخاص المقيمين والعاملين في أرلنغتون".

ومن شأن قوس النصر أن يحجب المشهد الممتد بين مقبرة أرلنغتون العسكرية ونصب لينكولن التذكاري، أحد أبرز المعالم في العاصمة الأميركية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، يطرح ترامب مشاريع بناء أو تجديد كثيرة، سعيا إلى ترك بصمته في واشنطن.

إلا أن الحزب الديمقراطي يتهمه بإهدار المال العام لإرضاء لرغباته الشخصية، بينما يواجه عدد كبير من مشاريعه طعونا قضائية.