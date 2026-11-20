وقال ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتحقق من صحة هذه المعلومات، التي وصفها بأنها "شائعة"، مؤكدا أن واشنطن ستمنع طهران من تنفيذ مثل هذا المخطط إذا ثبت وجوده.

وبينما تظل هذه المعلومات غير مؤكدة، تثير التصريحات تساؤلات بشأن طبيعة "القنبلة القذرة"، وحجم مخاطرها، والفرق بينها وبين الأسلحة النووية.

ما "القنبلة القذرة"؟

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تعد "القنبلة القذرة" نوعا من أجهزة نشر المواد المشعة، إذ تستخدم متفجرات تقليدية لنثر هذه المواد في المنطقة المحيطة بموقع الانفجار، بما قد يسبب تلوثا إشعاعيا.

كيف تختلف عن القنبلة النووية؟

توضح المراكز الأميركية أن القنبلة الذرية تطلق طاقة هائلة نتيجة انشطار الذرات، بينما تعتمد "القنبلة القذرة" على انفجار تقليدي لتشتيت المواد المشعة، ولا تحدث انفجارا ذريا.

وبالتالي، فإن احتواءها على مواد مشعة لا يمنحها القدرة التدميرية نفسها التي تتمتع بها القنابل النووية.

ما مصدر الخطر الأكبر؟

تشير هيئة التنظيم النووي الأميركية إلى أن الانفجار التقليدي يرجح أن يكون مصدر الخطر الفوري الأكبر في معظم الحالات، مقارنة بالإشعاع الناتج عن المواد المنتشرة.

وتوضح الهيئة أن تشتت المواد المشعة يقلل احتمالات التعرض لجرعات مرتفعة، لكن الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من الإشعاع قد يواجهون زيادة في خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

ومن جانبها، تحذر مراكز السيطرة على الأمراض من أن الغبار والدخان المحملين بمواد مشعة قد يشكلان خطرا صحيا عند استنشاقهما، حتى خارج الموقع المباشر للانفجار.

لماذا تثير مخاوف واسعة؟

بحسب إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية، تتجاوز آثار هذا النوع من الهجمات الإصابات والأضرار المباشرة، إذ يمكن أن يتسبب في نشر الخوف والذعر بين السكان.

وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض أن الإشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه أو تذوقه، ما يجعل تحديد المناطق المتضررة ومستويات الخطورة معتمدا على أجهزة قياس متخصصة.

وتستخدم فرق الطوارئ، وفق المراكز الأميركية، معدات للكشف عن الإشعاع وتحديد مستوياته، قبل إصدار التعليمات المتعلقة بالاحتماء والفحوص وسلامة الغذاء والمياه.

وتوصي المراكز، عند وقوع حادث من هذا النوع، بالاحتماء داخل مبنى سليم واتباع تعليمات السلطات، للحد من التعرض للغبار الملوث.