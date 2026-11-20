ووصف ترامب المعلومات المتداولة بشأن القنبلة بأنها "شائعة"، مشددا على أن الولايات المتحدة ستكتشف الأمر وستعمل على منعه إذا تبين أن إيران تسعى بالفعل إلى تصنيعها.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد أفادت، في وقت سابق، بأن معلومات استخباراتية أميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران لتصنيع "قنبلة قذرة" وتفجيرها في العاصمة واشنطن.

وتختلف "القنبلة القذرة" عن السلاح النووي، إذ تعتمد على استخدام متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، بدلا من إحداث انفجار نووي.