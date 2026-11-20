وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن بوتين "أعرب بوضوح عن رغبته في أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوسائل دبلوماسية".

ووصف الرئيس الأميركي محادثاته مع بوتين بشأن أوكرانيا بأنها "جيدة جدا"، معربا عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال: "نجري محادثات جيدة جدًا. أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقًا لأن نتمكن من تحقيق ذلك".

وكان ترامب قد التقى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن الصينية، أصدر خلالها القادة "إعلان سلام" لم يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن، اجتمع "تحالف الراغبين" في برلين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثين أميركيين، لبحث دعم كييف والضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إن روسيا وافقت على المشاركة في صيغة تفاوضية متعددة الأطراف مع الأوروبيين.

ورغم التحركات الدبلوماسية فقد تواصلت الضربات، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات روسية واسعة، الجمعة، بعد تهديد بوتين برد "أشد إيلاما" على استهداف جسر القرم.