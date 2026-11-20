وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنهم لا يريدون إبرام اتفاق يكون مقبولا بالنسبة لي".

وربط الرئيس الأميركي أسعار الوقود بكيفية تسوية الأمور مع إيران، قائلا إن أسعار النفط تشهد تراجعا كبيرا وستواصل الانخفاض.

والخميس، قال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إيران، مؤكدا أنه "ليس في عجلة" لحسم موقفه، وسط تقارير عن ضغوط إسرائيلية لاستئناف العمل العسكري ضد طهران.

وأضاف ترامب، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية من طائرته أثناء عودته من الصين: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".

وبحسب القناة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على ترامب لشن عملية عسكرية جديدة قريبا.

ونقلت عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي أعاد النظر في احتمال توجيه ضربات، بعدما وصفها الأسبوع الماضي بأنها "غير محتملة إلى حد كبير".

إبرام اتفاقيات تجارية

وفي الملف التجاري، أعلن ترامب أنه سيتم إبرام عشر اتفاقيات تجارية أخرى "قريبا جدا"، عقب جولته الآسيوية.

كما انتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية بسبب ما وصفه بالطابع السياسي للبنك المركزي الأميركي.

وقال إن الولايات المتحدة ينبغي أن تحظى "بأدنى سعر فائدة في العالم".