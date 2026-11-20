وأوضحت الهيئة أن الناقلة أصيبت على بعد 8 أميال بحرية شمالي مدينة خصب العمانية، مشيرة إلى أن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها عقب الحادث.

وأكدت الهيئة عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بيئية، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق لتحديد طبيعة الجسم الذي أصاب الناقلة وملابسات الحادث.

ولم تعلن الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الحادث.