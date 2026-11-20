وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر صحفي: "استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك"، موضحا أنه مُنح مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد.

وفي خطوة أخرى، كشف راسموسن، أن بلاده تنظر في تعليق منح تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس.

وقال الوزير لارس لوكه راسموسن خلال مؤتمر صحافي "بدأنا العمل على المستوى الأوروبي لتعزيز القواعد المتعلقة بدخول المواطنين الروس إلى أوروبا (...) نكثف الآن جهودنا من أجل وقف منح كل التأشيرات غير الضرورية".