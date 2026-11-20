وخلال رحلة عودته من الصين، الخميس، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا للمشاركة في اجتماع كان يعقده مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في برلين، مع مجموعة من القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب خلال الاتصال، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن أشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع: "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد إنهاء الحرب، وإتمام اتفاق. لقد بدأ يشعر بالتعب من هذا الأمر".

والتقى ترامب بوتين، الخميس، على هامش القمة التي عقدت في مدينة شنجن الصينية.

وبحسب مسؤول أميركي، لم يكن اللقاء مدرجا في جدول الأعمال الأصلي للقمة، لكن ترامب أراد مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا مباشرة مع الرئيس الروسي.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أبلغ ويتكوف وكوشنر القادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بأن ترامب مارس ضغوطا على بوتين لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.

وطبقا لمسؤول أوروبي، فقد أبلغ ترامب الرئيس الروسي بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وخلال اجتماعه الثنائي مع الرئيس الصيني شي بينغ، طلب ترامب أيضا مساعدة بكين في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وصرّح كوشنر خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس قائلا: "لقد وجه رسالة قوية للغاية إلى كليهما (بوتين وشي) بشأن الرغبة في تحقيق السلام، وهو يريد إشراكهما بقوة كبيرة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى هذه النتيجة".

كواليس اجتماع برلين.. تطمينات أميركية للأوروبيين

بينما كان ترامب ينهي اجتماعاته في الصين ويستعد للعودة إلى واشنطن، بدأ مبعوثاه ويتكوف وكوشنر محادثاتهما في برلين مع عدد من القادة الأوروبيين.

وشارك في الاجتماعات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين.

وسعى كوشنر وويتكوف خلال الاجتماع إلى طمأنة القادة الأوروبيين بأن ترامب لا يعتزم إبرام اتفاق منفرد مع بوتين من وراء ظهورهم، أو اتخاذ قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا وأمن أوروبا دون إشراكهم.

وأوضح كوشنر أن "الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق تكون أوروبا إلى جانبه فيه. إنه لا يسعى إلى فرض أي شيء من جانب واحد".

وبعد وقت قصير، انضم ترامب إلى الاجتماع عبر اتصال هاتفي لإطلاع القادة الأوروبيين على نتائج محادثاته في الصين.

وأثناء الاتصال، حثّ ترامب القادة الأوروبيين على التواصل المباشر مع بوتين، بدلا من الاكتفاء بالمفاوضات التي تجري بوساطة أميركية.

ووجه حديثه إلى المستشار الألماني ميرتس، قائلا: "فريدريش، يمكنك إجراء اتصال هاتفي مع بوتين، وهذا سيساعد على التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب: "شي يحترم زيلينسكي. بوتين مستعد لإبرام الاتفاق. وزيلينسكي يستطيع التوصل إلى اتفاق كبير".

بوتين يوافق مبدئيا على مشاركة الأوروبيين

في تطور لافت، أعلن بوتين، الخميس، وللمرة الأولى علنا، انفتاحه على السماح للدول الأوروبية بالمشاركة في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا.

وشدد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع ترامب قائلا: "ندرك أنه لا جدوى من مناقشة القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوروبا، من دون مشاركة الأوروبيين".

وأشار إلى أن روسيا بحاجة إلى معرفة ما الذي تستعد الدول الأوروبية لتقديمه إلى طاولة المفاوضات.

كما أبدى بوتين استعدادا لطرح مقترح محدث بشأن اتفاق أمني بين روسيا وأوروبا.