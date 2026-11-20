وجاءت الضربات بعد ساعات من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "أشد إيلاما" على الضربات الأوكرانية التي استهدفت جسر القرم، أثناء مشاركته في قمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب في شنجن الصينية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الليلية بأنها من بين أكبر الهجمات التي شنتها موسكو منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي "تحاول روسيا التعويض عن عجزها العسكري والدبلوماسي عبر هذا النوع تحديدا من الإرهاب"، مضيفا أن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إعادة رسم خريطة العالم" مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب خلال قمتهم الخميس في الصين منيت بـ"الفشل".

وأدت الضربات إلى مقتل 6 أشخاص في كييف وشخصين في لفيف، فيما انقطعت الكهرباء عن أجزاء من العاصمة وتضررت جسور حيوية للنقل، بحسب مسؤولين.

وجاءت الضربات الدامية بعدما التقى بوتين الخميس نظيريه الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب في الصين، حيث أشاد الرئيس الروسي بـ"المسؤولية المشتركة" للقادة الثلاثة عن الأمن العالمي، وأصدروا "إعلان سلام" لم يأت على ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو خمس سنوات.

وشاهد صحافيو فرانس برس أشخاصا يحتمون في محطات مترو كييف التي تستخدم ليلا ملاجئ من الغارات الجوية، وينامون على حصائر اليوغا وكراسي التخييم وفي خيام سريعة النصب.

بولندا تندد بـ"استفزاز"

وفي بولندا المجاورة، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرق البلاد خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلا، مشيرة إلى أنها تحقق في 3 مواقع سقطت فيها مقذوفات يشتبه بأن بينها مسيرة وصاروخا ثانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن دخول هذه الأسلحة المجال الجوي لبلاده كان متعمدا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي متلفز في وارسو "ربما كان الاستفزاز مرتبطا بإجراء مناورات (عسكرية) على الأراضي البولندية".

ويشارك آلاف الجنود الأوروبيين في مناورات عسكرية في جنوب شرق بولندا.

وأشار توسك إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته سيزور وارسو السبت، وأنه سيطلعه على تفاصيل الواقعة.

ومن جانبه، انتقد روته "الانتهاكات الخطيرة" للمجال الجوي البولندي.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حديثه إلى توسك "أرسلت طائرات تابعة لحلف الناتو ردا على ذلك... من الواضح أن هذا الحادث خطير".

واختار الأوروبيون بولندا لتكون إحدى الدول الخمس التي ستمثلهم في المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة.

وكثفت روسيا هجماتها على كييف خلال الأشهر الستة الماضية، قبيل حلول فصل الشتاء الذي يخشى كثيرون أن يكون الأقسى منذ بدء الحرب.