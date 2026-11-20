وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "هناك 3 مسارات رئيسية لتشكيل حكومة جديدة، وأنا أتعامل مع كل منها بأقصى درجات الجدية والانفتاح".

وأوضح أن المسار الأول يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية، مشيرا إلى إجراء "نقاشات جدية" تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الخدمة العسكرية، بما يلبي الاحتياجات الأمنية للجيش الإسرائيلي ويحافظ على مكانة دارسي التوراة.

وشدد على أن هذه المفاوضات لا تعني التراجع عن موقفه بشأن تجنيد الحريديم، قائلا: "لا يتعلق الأمر هنا بمحاولة التوفيق بين المتناقضات أو التراجع عن الموقف المبدئي بشأن قضية الخدمة العسكرية"، بل بوضع إطار يستند إلى مبادئ مشروع "خدمة إسرائيل للجميع".

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد آيزنكوت استمرار الاتصالات مع حزب الليكود، رغم وجود خلافات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم سياسي.

وقال: "نبذل جهودا صادقة وحقيقية، لكن للأسف، ثمة فجوة واسعة بين الخطاب والممارسات، وبين ما يعلنه الليكود واستعداده الفعلي".

وأضاف أن "الوحدة ليست ترتيبا سياسيا، بل تعبير عن الشراكة والقيم المشتركة"، معتبرا أن تجاهل هذه المبادئ من شأنه تضليل الجمهور الراغب في تحقيق وحدة سياسية.

ورغم انتقاداته لليكود، أكد آيزنكوت عزمه مواصلة المحادثات، قائلا: "أعتزم منح هذا المسار فرصة أخرى. علينا أن نحاول إقناع أعضاء الليكود بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

أما المسار الثالث، فيتمثل في مواصلة الاتصالات مع مختلف القوى السياسية بهدف تشكيل ائتلاف حكومي واسع، دون حصر المفاوضات في الأحزاب الحريدية أو الليكود.

وأكد آيزنكوت أنه سيواصل العمل على تحقيق اختراق في المسارات المطروحة، لكنه حذر من استمرار المفاوضات إلى أجل غير محدد.

وقال: "لا أنوي إطالة هذه العملية إلى ما لا نهاية"، مضيفا: "في الوقت المناسب، سأطرح على الكنيست للمصادقة حكومة جديدة وجيدة بقيادتي".

وشدد على أن موقفه "ليس تهديدا لأغراض التفاوض، بل هو القرار الذي اتخذته انطلاقا من إدراكي للمسؤولية والدور الملقى على عاتقي في هذه المرحلة الطارئة".

وتعكس تصريحات آيزنكوت مساعيه لتوسيع قاعدة الدعم السياسي لتشكيل حكومة جديدة، في ظل استمرار الخلافات بين القوى الإسرائيلية بشأن الخدمة العسكرية للحريديم وشروط المشاركة في الائتلاف الحكومي.