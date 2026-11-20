وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إقرار شركة "ديستينوس" الهولندية باستخدام صواريخ ومسيرات من إنتاجها في استهداف جسر القرم يمثل "إفصاحا عن الذات"، معتبرة أن ذلك يكشف حجم انخراط هولندا في دعم أوكرانيا عسكريا.

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على إعلان الشركة الهولندية استخدام صواريخ "روتا" ومسيرات من إنتاجها في الهجوم الذي استهدف جسر القرم في 17 نوفمبر الجاري.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن زاخاروفا قولها: "ما لاحظناه أن الرأي العام في هولندا انقسم بشكل كبير في ظل هذا الإقرار أو بالأحرى هذا الإفصاح عن الذات".

وانتقدت المتحدثة الروسية استمرار الدعم العسكري والمالي الهولندي لكييف، قائلة إن المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022 بلغت ما لا يقل عن 12.4 مليار يورو.

وأضافت زاخاروفا أن "كل هذا إلى جانب الدعم الأرعن لنظام كييف النازي بالأسلحة والأموال بما لا يقل عن 12.4 مليار يورو منذ عام 2022 على حساب معالجة مشاكل هولندا الداخلية، يمثل تحركا مكشوفا على سلم التصعيد العسكري".

وشددت على أن موسكو تسجل جميع التحركات من هذا النوع، وتأخذها في الحسبان خلال تخطيط عملياتها العسكرية.

وتأتي التصريحات الروسية بعد إعلان مسؤول روسي، الخميس، تعرض جسر كيرتش، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، لهجوم جوي أوكراني هو الثالث خلال أربعة أيام، مما أدى إلى توقف حركة القطارات عبر الجسر.

وفي تطور متصل، شنت روسيا هجمات بصواريخ باليستية استهدفت ثلاثة جسور على نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، مما تسبب في أضرار مادية، وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وجاءت الضربات الروسية بعد ساعات من تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على الهجمات التي استهدفت الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.

ويعد جسر القرم من أبرز خطوط النقل والإمداد التي تربط الأراضي الروسية بشبه الجزيرة، وقد تعرض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.