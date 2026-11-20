وبحسب حزب "إسرائيل بيتنا"، قدم فورير مشروع القانون باسم الأحزاب المنضوية في التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، بهدف الحد من تركز السلطة وتعزيز مبدأ تداول الحكم.

ويتضمن المشروع تعديلات على شروط أهلية تولي رئاسة الحكومة، إلى جانب وضع سقف زمني للبقاء في المنصب، في خطوة قد تؤثر على مستقبل القيادة السياسية في إسرائيل.

كما يقترح المشروع آلية لعزل رئيس الوزراء خلال فترة ولايته، في حال مواجهته اتهامات جنائية خطيرة تجعله غير مؤهل لتولي منصب عام.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فورير قوله إن منصب رئيس الوزراء لا يخص شخصا بعينه، مشددا على ضرورة وضع قواعد واضحة لتداول السلطة والحفاظ على ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية.

ويأتي طرح المشروع في ظل استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

ويعد نتنياهو أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في المنصب، إذ تولى رئاسة الحكومة لنحو 19 عاما على ثلاث فترات، بينها 12 عاما متواصلة بين عامي 2009 و2021.

وكان الكنيست قد أقر عام 2023 تعديلا قانونيا يقيد إمكانية إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه، ويحصر ذلك في الأسباب المتعلقة بصحته الجسدية أو النفسية.

ويطرح مشروع القانون الجديد مسارا مختلفا لإبعاد رئيس الحكومة عن منصبه على خلفية اتهامات جنائية خطيرة، إلى جانب تحديد مدة قصوى لبقائه في السلطة.

ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، ويتطلب استكمال إجراءات المناقشة والتصويت داخل الكنيست قبل دخوله حيز التنفيذ.