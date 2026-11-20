ونقلت الوكالة عن مسؤول مختص بتحليل عمليات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي أن التحديثات عززت مدى المنظومة وقدرتها على مواجهة تهديدات باليستية إضافية، بما يساعد الدفاعات الإسرائيلية على تحمل أسابيع من الهجمات المتواصلة.

وتأتي الخطوة وسط توقعات بتجدد التصعيد مع إيران، وفي وقت تواجه فيه إسرائيل معادلة متزايدة الصعوبة منها هجمات يمكن تنفيذها بأسلحة أقل تكلفة، مقابل صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب تعويض مخزونها بسرعة.

ماهي منظومة "مقلاع داوود"؟

تشكل منظومة "مقلاع داوود" الطبقة المتوسطة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بين "القبة الحديدية" المخصصة للتهديدات قصيرة المدى، ومنظومات "آرو" التي تتصدى لتهديدات أبعد مدى، وتشمل "آرو 3" القادرة على اعتراض أهداف خارج الغلاف الجوي.

وتستخدم المنظومة صواريخ "ستانر" الاعتراضية، التي طورتها شركتا "رافائيل" الإسرائيلية و"آر تي إكس" الأميركية، وتستهدف صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة، بحسب التقرير.

ولم يكشف المسؤول الذي تحدث إلى "بلومبرغ"، تفاصيل أو طبيعة التعديلات التقنية.

لماذا تراهن إسرائيل على "مقلاع داوود"؟

تتمثل أبرز مزايا المنظومة، وفق "بلومبرغ"، في تكلفة الاعتراض وإمكانات الإنتاج. ويبلغ سعر صاروخ "ستانر" نحو مليون دولار، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار لصاروخ "آرو 3"، بحسب تقديرات محلل "بلومبرغ إنتليجنس" واين ساندرز. أما صاروخ "باتريوت باك-3" فقد تتجاوز تكلفته 4 ملايين دولار.

وتتيح هذه الفوارق استخدام صواريخ أقل تكلفة ضد الأهداف التي تستطيع المنظومة التعامل معها، مع الاحتفاظ بالاعتراضات الأعلى تكلفة للتهديدات التي تتطلب قدراتها.

وقال عوزي روبين، الذي أشرف على تطوير أول منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية، إن الأجيال الأولى صممت للتعامل مع أعداد محدودة من التهديدات، بينما تفرض الهجمات بالمئات أو الآلاف تطوير صواريخ اعتراضية أقل تكلفة.

هل تغير المعادلة أمام إيران؟

يشير التقرير إلى أن توسيع قدرات "مقلاع داوود" يمنح إسرائيل خيارات إضافية لمواجهة الهجمات المكثفة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى منظومات مثل "آرو 3"، أو الدعم الدفاعي الأميركي.

فقد اعتمدت إسرائيل خلال المواجهات السابقة على بطاريات "ثاد" الأميركية وصواريخ اعتراضية محمولة على السفن، إلى جانب منظوماتها المحلية.

كما أن "مقلاع داوود" لم تنجح في جميع عمليات الاعتراض. وأورد التقرير أن استخدامها ضد صواريخ إيرانية خلال هجومين سابقين لم يمنع وصولها إلى أهداف في جنوب إسرائيل.

المخزون والإنتاج عاملان حاسمان

ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع على الصناعة أن "رافائيل" و"آر تي إكس" تستطيعان إنتاج آلاف الصواريخ الاعتراضية سنويا في إسرائيل، إضافة إلى 2500 صاروخ في الولايات المتحدة لصالح "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" معا. ولا يمثل هذا الرقم إنتاجا مخصصا لـ"مقلاع داوود" وحدها.

في المقابل، قدر التقرير، استنادا إلى تقديرات استخباراتية غربية نقلتها الوكالة، أن إيران لا تزال تمتلك ما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي، وتنتج نحو 50 صاروخا شهريا.

وتضع هذه الأرقام سرعة تعويض الصواريخ الاعتراضية واستمرار الإمدادات في صلب حسابات أي مواجهة مطولة، إلى جانب قدرة المنظومات على التعامل مع أنواع مختلفة من التهديدات.

وأحالت القوات الإسرائيلية أسئلة بلومبرغ إلى «رافائيل»، التي امتنعت عن التعليق، فيما امتنع متحدث باسم "آر تي إكس" أيضا عن التعليق.