ورغم عدم وضوح فرص نجاح هذه الخطوة، فإنها قد تجنّب آيزنكوت الاضطرار إلى إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عند انتهاء المهلة المحددة في السادس من ديسمبر.

ويملك هرتسوغ صلاحية تمديد المهلة أسبوعين إضافيين قبل نقل التفويض إلى شخصية أخرى أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

ووفق صحيفة "هآرتس" فإن حزب آيزنكوت لا يتعامل مع احتمال التمديد باعتباره أمرا مضمونا.

وكان آيزنكوت قد حصل على تفويض تشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، بدعم من حلفائه، إضافة إلى حزبي "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة" العربيين.

وأسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن حصول الكتلة التي يقودها آيزنكوت على 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، فيما فازت الأحزاب العربية بـ19 مقعدا، وحصل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، ليفقد بذلك أغلبيته البرلمانية.

مفاوضات مع الحريديم والليكود

يجري حزب "يشار" محادثات مع الأحزاب الحريدية، التي دعمت نتنياهو تاريخيا، رغم تعهد كتلة آيزنكوت بإنهاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

كما يجري الحزب محادثات مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، رغم تعهد آيزنكوت بإزاحة رئيس الوزراء الذي أمضى سنوات طويلة في السلطة.

لكن إذا فشلت هذه المفاوضات، فإن آيزنكوت سيطرح حكومة أقلية للحصول على موافقة الكنيست، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا "هآرتس" وموقع "واينت" الإخباري.

وفي هذه الحالة، ستحتاج الحكومة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها لتولي السلطة، بدلا من الحصول على أغلبية مطلقة تبلغ 61 عضوا.

آيزنكوت يراهن على دعم الأحزاب العربية

يسيطر حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت على 21 مقعدا في الكنيست.

وبحسب "هآرتس"، يتوقع آيزنكوت أن يحظى مقترح تشكيل حكومة الأقلية بدعم حزب "الديمقراطيين"، حليفه ذي التوجه اليساري، وكذلك حزب "القائمة العربية الموحدة".

ويعتقد آيزنكوت أن حزب "القائمة العربية الموحدة" قد يوافق على دعم الحكومة حتى دون التوصل إلى اتفاق رسمي للمشاركة في الائتلاف، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

كذلك يتوقع آيزنكوت، وفقا للتقارير، أن تمتنع "القائمة المشتركة" عن التصويت على حكومة أقلية من شأنها إزاحة نتنياهو من السلطة، علما أنها تسيطر على 11 مقعدا في الكنيست.

وباستثناء حزب "الديمقراطيين"، أعرب حلفاء آيزنكوت عن معارضتهم لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وكان عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي اليميني العلماني، واضحا في موقفه، إذ أعلن أنه سيصوت ضد مثل هذه الحكومة.

وبدلا من الاعتماد على الأحزاب العربية، دعا ليبرمان، الذي يمتلك حزبه سبعة مقاعد، إلى تشكيل حكومة تضم الحزبين الحريديين "يهدوت هتوراه" و"شاس".

ولدى الحزبين مجتمعين 13 مقعدا، وهو العدد الكافي تماما لرفع رصيد كتلة آيزنكوت من 48 إلى 61 مقعدا، بما يمنحها أغلبية في الكنيست.

إلا أن التقارير تشير إلى أن يعقوب آشر، من حزب "يهدوت هتوراه"، يرفض الدخول في مفاوضات رسمية مع آيزنكوت، بينما يؤكد حزب "شاس" تمسكه بالتحالف مع نتنياهو.

بينيت يفضل حكومة وحدة مع نتنياهو

لم يعلن عضو الكنيست نفتالي بينيت، زعيم حزب "بياحاد"، صراحة أنه سيصوت ضد حكومة أقلية مدعومة من الأحزاب العربية، لكنه أبلغ آيزنكوت أنه لن يدعم مثل هذه الحكومة "في هذه المرحلة"، بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية مساء الخميس.

وأشارت القناة إلى أن بينيت يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، علما أن لحزب "بياحاد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق اليميني، 12 مقعدا في الكنيست.

ورغم تفضيل بينيت المزعوم لحكومة وحدة، أعلن يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "بياحاد"، الخميس، أن السماح لنتنياهو بالبقاء في منصبه سيكون "جنونا".

وجاءت تصريحات لابيد بعد يوم من اجتماع بينيت بنتنياهو لأكثر من ساعتين.

وحسبما ذكرت التقارير، عقد بينيت الاجتماع دون إبلاغ حلفائه في الكتلة التي يقودها آيزنكوت مسبقا، ما أثار شكوكا في احتمال انشقاقه عن الكتلة وانضمامه إلى معسكر نتنياهو، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت، الأربعاء، عن مصادر مقربة من بينيت نفيها لهذه الاتهامات.

الليكود يعلن جولة ثانية من المفاوضات مع "يشار"

ندد حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو بما وصفه بـ"التقارير الصادمة" بشأن احتمال طرح آيزنكوت حكومة أقلية للتصويت في الكنيست، بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

ومع ذلك، أعلن الحزب في البيان نفسه أنه سيعقد جولة ثانية من محادثات تشكيل الائتلاف مع حزب "يشار" يوم الأحد.

واتهم الليكود "آيزنكوت والكتلة اليسارية" بـ"تجاهل جميع طلباتنا لإحراز تقدم نحو الوحدة".

وكان الليكود قد دعا مرارا كتلة آيزنكوت إلى الانضمام لحكومة يقودها نتنياهو، وتضم جميع أعضاء ائتلافه اليميني المتشدد، إلا أن كتلة آيزنكوت استبعدت المشاركة في أي حكومة يرأسها نتنياهو.

وعقد مفاوضون من حزبي "يشار" و"الليكود" اجتماعا يوم الأحد الماضي، دون ورود تقارير عن تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

حزب آيزنكوت يتهم الليكود بعرقلة المفاوضات

رفض عضو الكنيست حيلي تروبر، الذي مثّل حزب "يشار" في المفاوضات مع الليكود، اتهامات الحزب بأن آيزنكوت وحلفاءه يعرقلون جهود تشكيل حكومة وحدة.

وردا على بيان الليكود، قال تروبر، الخميس: "منذ ما يقرب من أسبوع، وتحديدا منذ الاجتماع التفاوضي الأول، تواصلنا مع الليكود مرارا لطلب تحديد مواعيد لاجتماعات متابعة. طلبت مرارا، نيابة عن غادي آيزنكوت، أن ندخل في مفاوضات مكثفة ومتواصلة، بنوايا صادقة وروح منفتحة، بهدف تشكيل حكومة واسعة".

وتابع: "لكن الليكود رفض مرارا تحديد مواعيد للاجتماعات، وفي كل مرة كان يقدم ذريعة مختلفة. هذا ليس سلوك من يرغبون حقا في الوحدة".

وشدد تروبر على أن حزب "يشار" مستعد لبدء المفاوضات مساء الخميس نفسه، بدلا من الانتظار حتى الأحد.

واختتم تصريحاته قائلا: "بتوجيه من غادي آيزنكوت، سنواصل بذل كل جهد ممكن، ولن ندخر وسعا من أجل تشكيل حكومة جيدة لإسرائيل في أسرع وقت ممكن".